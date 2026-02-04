Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению - поворотный момент исторической значимости - Токаев

АБУ-ДАБИ/Trend/ - Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению является поворотным моментом исторической значимости.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к участникам церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

"Cердечно поздравляю Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Никола Пашиняна с награждением «Премией Заида за человеческое братство». Эта премия присуждается за мудрое лидерство, проявляющееся в выборе мира вместо логики противостояния, ответственности вместо злопамятства, будущего вместо прошлого. В то время, когда мир находится в ситуации нарастающего раскола, такая политика обладает исключительным моральным и политическим значением. Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению является поворотным моментом исторической значимости. Это демонстрирует, что даже долгосрочные конфликты могут быть урегулированы посредством диалога, ответственности и сдержанности", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что в период, характеризующийся противостоянием и серьезными линиями раскола, данный опыт демонстрирует, что примирение – это не слабость, а сила.

"Для Казахстана Азербайджан и Армения являются близкими, братскими странами. Мы высоко ценим оказанное нашей стране доверие, в том числе проведение в Алматы важного этапа мирных переговоров. Это является выражением нашей общей веры в то, что единственным путем движения вперед является диалог. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, усиливающие мир, доверие и сотрудничество в Евразии и более широкой географии", - сказал он.

Токаев заявил, что Премия Шейха Заида несет мощный моральный посыл, который вновь подтверждает, что братство является универсальным принципом и практической основой для обеспечения безопасности, развития и человеческого достоинства.

"Эта премия является воплощением вечного наследия Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, основанного на терпимости, взаимном уважении и мирном сосуществовании. В этой связи я хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за то, что придает большое значение этим ценностям. Эти принципы находят свое четкое отражение в конкретных политических результатах. Мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией придают этому наследию новое содержание, демонстрируют его актуальность далеко за пределами региона. Это также укрепило доверие к дипломатии как эффективному инструменту международных отношений.

Уважаемый Президент Алиев, уважаемый Премьер-министр Пашинян. Ваша твердая приверженность миру вселила надежду в миллионы людей и дала мировому сообществу отчетливый сигнал о том, что добрососедские отношения и стабильность являются высшими ценностями международных отношений. Вы оба проявили большую мудрость и глубокое видение. Уверен, что посредством дипломатии, основанной на балансе и логическом мышлении, мы сможем построить более стабильное и прогнозируемое будущее", - сказал Токаев.