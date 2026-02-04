Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

В производственных подразделениях «Азнефть» усилены меры безопасности

Энергетика Материалы 4 февраля 2026 11:16 (UTC +04:00)
В производственных подразделениях «Азнефть» усилены меры безопасности
Фото: "Азнефть" ПО/Facebook

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В производственных подразделениях «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с резкими изменениями погодных условий в стране, включая нестабильную и ветреную погоду, сказвли в среду Trend в «Азнефть».

"Проведение опасных работ ограничено, а в рамках норм труда реализуются соответствующие меры по охране здоровья сотрудников. Во всех подразделениях проводится разъяснительная работа, а текущая ситуация находится под контролем", - сказали в производственном объединении.

Отметим, что по данным Государственной службы метеорологии, в настоящее время на территории страны наблюдаются дождливая и ветреная погода.

Скорость ветра достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с.

На море высота волн составляет 3,8 метра.

Лента

Лента новостей

Читать все новости