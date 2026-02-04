Раскрыто число уникальных банковских вкладчиков в 2025 г. в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - В результате новой денежно-кредитной политики в прошлом году количество уникальных вкладчиков увеличилось на 81,3% по сравнению с 2024 годом.



Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, для обеспечения устойчивости финансового сектора был внедрен коэффициент покрытия ликвидности. Это побудило банки активнее привлекать долгосрочные депозиты.

"Процентные ставки по депозитам системно значимых банков находились на уровне 6%. После внедрения коэффициента покрытия ликвидности и принципа справедливости процентные расходы банков увеличились. В результате этих реформ объём срочных депозитов вырос: в 2024 году - на 1,8 миллиарда манатов, а в 2025 году - на 2,3 миллиарда манатов", - отметил он.

Если в конце 2024 года количество уникальных вкладчиков по стране составляло 106 тысяч человек, то к концу 2025 года этот показатель достиг 194 тысяч.

Таким образом, база вкладчиков, формировавшаяся около 30 лет и составлявшая примерно 100 тысяч человек, всего за последние два года выросла вдвое.