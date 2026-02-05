Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0039 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2215 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|2.0039
|AUD
|1.185
|BYN
|0.5977
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1161
|CZK
|0.0822
|CNY
|0.2448
|DKK
|0.2683
|GEL
|0.6324
|HKD
|0.2177
|INR
|0.0188
|GBP
|2.3163
|SEK
|0.1887
|CHF
|2.1844
|ILS
|0.5479
|CAD
|1.2424
|KWD
|5.5285
|KZT
|0.3405
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5279
|MDL
|0.1006
|NOK
|0.1752
|UZS
|0.0139
|PKR
|0.6073
|PLN
|0.4751
|RON
|0.3934
|RUB
|2.2215
|RSD
|0.0171
|SGD
|1.3343
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.337
|TRY
|0.039
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0394
|JPY
|1.084
|NZD
|1.0176