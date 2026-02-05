Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 февраля

Экономика Материалы 5 февраля 2026 09:38 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0039 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2215 маната.

USD 1.7
EUR 2.0039
AUD 1.185
BYN 0.5977
AED 0.4628
KRW 0.1161
CZK 0.0822
CNY 0.2448
DKK 0.2683
GEL 0.6324
HKD 0.2177
INR 0.0188
GBP 2.3163
SEK 0.1887
CHF 2.1844
ILS 0.5479
CAD 1.2424
KWD 5.5285
KZT 0.3405
QAR 0.4664
KGS 0.0194
HUF 0.5279
MDL 0.1006
NOK 0.1752
UZS 0.0139
PKR 0.6073
PLN 0.4751
RON 0.3934
RUB 2.2215
RSD 0.0171
SGD 1.3343
SAR 0.4533
xdr 2.337
TRY 0.039
TMT 0.4857
UAH 0.0394
JPY 1.084
NZD 1.0176
