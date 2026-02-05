Азербайджан продолжает изучать возможности расширения сотрудничества с африканскими странами - замминистра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжает изучать возможности расширения сотрудничества с африканскими странами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии «Молодёжная неделя Движения неприсоединения» в Баку.

"Экономический потенциал Африки чрезвычайно высок, и Азербайджан продолжает изучать возможности расширения сотрудничества, одновременно укрепляя свою дипломатическую сеть на континенте для выстраивания институциональной основы долгосрочных отношений",- сказал он.

Рафиев отметил, что Африка является континентом, которому Азербайджан уделяет особое внимание.

"Это динамично развивающийся континент, государства которого разделяют близкие нам ценности. Весь африканский континент представлен в Движении неприсоединения", - подчеркнул замминистра.