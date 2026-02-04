Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 февраля

Экономика Материалы 4 февраля 2026 09:28 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 февраля

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0120 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2055 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 2.012
AUD 1.1941
BYN 0.5977
AED 0.4628
KRW 0.1172
CZK 0.0827
CNY 0.245
DKK 0.2694
GEL 0.6319
HKD 0.2175
INR 0.0188
GBP 2.3318
SEK 0.1913
CHF 2.1943
ILS 0.5498
CAD 1.2466
KWD 5.5323
KZT 0.3393
QAR 0.4664
KGS 0.0194
HUF 0.5282
MDL 0.1004
NOK 0.1767
UZS 0.0139
PKR 0.6067
PLN 0.4763
RON 0.3949
RUB 2.2055
RSD 0.0171
SGD 1.3378
SAR 0.4533
XDR 2.3357
TRY 0.0391
TMT 0.4857
UAH 0.0393
JPY 1.0879
NZD 1.026
