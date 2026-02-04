Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0120 маната, 1 турецкая лира - 0,0391 маната, а 100 российских рублей - 2,2055 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|2.012
|AUD
|1.1941
|BYN
|0.5977
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1172
|CZK
|0.0827
|CNY
|0.245
|DKK
|0.2694
|GEL
|0.6319
|HKD
|0.2175
|INR
|0.0188
|GBP
|2.3318
|SEK
|0.1913
|CHF
|2.1943
|ILS
|0.5498
|CAD
|1.2466
|KWD
|5.5323
|KZT
|0.3393
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5282
|MDL
|0.1004
|NOK
|0.1767
|UZS
|0.0139
|PKR
|0.6067
|PLN
|0.4763
|RON
|0.3949
|RUB
|2.2055
|RSD
|0.0171
|SGD
|1.3378
|SAR
|0.4533
|XDR
|2.3357
|TRY
|0.0391
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0393
|JPY
|1.0879
|NZD
|1.026