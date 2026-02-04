Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
4 февраля 2026
ЦБА назвал прогнозы по ценам на нефть и газ на 2026-2027 гг.

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 64 доллара США, а стоимость 1 000 кубометров природного газа - 269 долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

«В 2027 году мы ожидаем, что средняя цена одного барреля нефти составит 65 долларов США, а 1 000 кубометров природного газа - 254 доллара США», — подчеркнул он.

