Ирак рассматривает открытие прямых рейсов в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - Ирак изучает возможность открытия прямого авиасообщения с Узбекистаном, сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что в ходе неформального бизнес-диалога, организованного экономическим консульством Ирака, состоялась встреча официальных лиц и представителей деловых кругов двух государств.

Согласно информации, иракская сторона заявила о намерении упростить визовый режим для граждан Узбекистана, а также о проводимой работе по запуску прямых авиарейсов между двумя странами. Предполагается, что эти шаги будут способствовать активизации двустороннего делового и торгово-экономического сотрудничества.

Мероприятие прошло в рамках международной выставки Baghdad International Fair и стало действенной площадкой для обсуждения и укрепления взаимодействия между экспортёрами Ирака и Узбекистана.