Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в нашей стране Берлианом Хелмини.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Отмечается, что в ходе встречи в контексте развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения.

Министр подчеркнул, что существующие дружественные и партнёрские отношения между Азербайджаном и Индонезией успешно развиваются по различным направлениям, в том числе в области здравоохранения. Были напомнены встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Индонезии, состоявшиеся в Давосе и Шарм-эль-Шейхе, и отмечено, что эти контакты внесли важный вклад в укрепление двусторонних связей стран.

Также была предоставлена информация о реформах, реализуемых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева в направлении модернизации системы здравоохранения, строительстве новых медицинских учреждений и внедрении высокотехнологичных медицинских услуг.

Посол Индонезии, отметив высокий уровень дружественных и братских отношений между нашими странами, заявил о готовности прилагать усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере здравоохранения. Он также подчеркнул готовность Индонезии поделиться с азербайджанской стороной своим опытом в области охраны здоровья населения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и поддержки инициатив, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в области медицинского образования, управления системой здравоохранения, общественного здравоохранения, фармацевтической промышленности, медицинских технологий и обмена опытом.