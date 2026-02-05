Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе по делу гражданами Армении зачитываются приговоры в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Trend, было отмечено, что хотя подсудимый Бако Саакян обвиняется в совершении преступлений, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были доказаны в ходе судебного разбирательства, до вынесения окончательного решения суда, то есть приговора, подсудимому исполнилось 65 лет, он не может быть приговорен к пожизненному заключению в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно приговору, обвиняемый Бако Саакян был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что прокуроры, защищавшие государственное обвинение, также выступили с предложениями приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы.

Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговоров.