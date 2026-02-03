Состоялось первое в 2026 году заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялось первое в 2026 году заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

Как сообщает Trend, во встрече, прошедшей под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилова, приняли участие члены Наблюдательного совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шихлы, исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов и заместитель исполнительного директора Натиг Мамедли.

Согласно повестке дня, руководитель аппарата Агентства развития медиа Рагсана Керимова представила отчет о деятельности агентства за 2025 год. В нем была подробно представлена информация о реализованных мерах по укреплению экономической независимости субъектов медиа, повышению профессионального уровня журналистов и лиц, ответственных за коммуникации, увеличению медиаграмотности общества, а также о проделанной агентством работе по установлению и развитию международных связей в медийной сфере и проведенных международных мероприятиях. Члены совета в соответствии с уставом выдвинули новые предложения по дальнейшему расширению охвата реализуемых проектов и определили приоритетные направления деятельности агентства на предстоящий период.

Затем директор Департамента финансов и снабжения агентства Орхан Гумбатзаде в соответствии с Уставом структуры представил подробную информацию о финансовом планировании на текущий год с охватом всех направлений деятельности. Распределение средств в рамках бюджета, предусмотренного на 2026 год, было признано членами совета целесообразным и удовлетворительным.

Наряду с этим, в ходе обсуждений были широко рассмотрены вопросы реализации стратегических проектов, обеспечивающих устойчивое развитие медийной сферы, продвижения инновационных подходов и эффективного использования имеющихся ресурсов, по данным направлениям состоялся обмен мнениями.

