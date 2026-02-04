Иран увеличивает добычу на месторождении Южный Азадеган

БАКУ /Trend/ - Для увеличения добычи на нефтяном месторождении Южный Азадеган (Маджнун в Ираке), совместном месторождении Ирана и Ирака, в скважине № 93 была установлена первая внутрискважинная насосная установка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую компанию по нефтяной инженерии и развитию.

Согласно информации, электропогружной насос (Electric Submersible Pump) был установлен для компенсации снижения добычи из месторождения, увеличения объёма добычи и улучшения условий добычи. С установкой 50 насосов к июню текущего года ожидается увеличение добычи на нефтяном месторождении Южный Азадеган примерно на 35 тысяч баррелей.

Месторождение Азадеган в Иране занимает площадь 1,5 тысячи квадратных километров и содержит около 32 миллиардов баррелей сырой нефти. 5 июля 2022 года было подписано соглашение между Национальной иранской нефтяной компанией и государственными и частными горнодобывающими и буровыми компаниями об увеличении добычи на месторождении. Стоимость контракта составила 7 миллиардов долларов США, и его выполнение ожидается в течение 2 лет. Планируется увеличить добычу до 570 тысяч баррелей в сутки. На этом месторождении планируется пробурить 420 скважин.