В Гёранбое проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи (ФОТО)

ГЁРАНБОЙ /Trend/ - В Гёранбойском районе проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи.

По информации Карабахского бюро Trend, в рамках фестиваля «GəncFest» созданы различные зоны активности для молодежи.

В ходе фестиваля участники эффективно провели свободное время в военно-патриотической, творческой, развлекательной зонах, зонах настольных игр, интеллектуальных конкурсов, интерактивных тренингов.

В продолжение мероприятия запланированы концертная программа для молодежи и фейерверк.

Следует отметить, что «GəncFest» проходит в Гёранбойском районе 3 и 4 февраля.

