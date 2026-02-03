В Гёранбое проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи (ФОТО)

ГЁРАНБОЙ /Trend/ - В Гёранбойском районе проходит фестиваль, посвященный Дню молодежи.
По информации Карабахского бюро Trend, в рамках фестиваля «GəncFest» созданы различные зоны активности для молодежи.
В ходе фестиваля участники эффективно провели свободное время в военно-патриотической, творческой, развлекательной зонах, зонах настольных игр, интеллектуальных конкурсов, интерактивных тренингов.
В продолжение мероприятия запланированы концертная программа для молодежи и фейерверк.
Следует отметить, что «GəncFest» проходит в Гёранбойском районе 3 и 4 февраля.
