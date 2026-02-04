В культурном и духовном сердце Абшерона пройдет масштабный танцевальный праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 февраля во Дворце культуры поселка Мярдакан состоится одно из самых масштабных и зрелищных танцевальных событий года - Чемпионат Баку по танцам. Мероприятие организовано Ассоциацией танца Азербайджана при организационной поддержке Союза молодежи Азербайджана.

Как сообщил Trend Life президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов, нынешний чемпионат станет историческим. Впервые за все годы проведения чемпионат пройдет не в центре столицы, а в сердце Абшерона - в Мярдакане.

"Поселок Мярдакан - это культурное и духовное сердце Абшерона, его гордость и история. Проведение Чемпионата Баку в поселках Абшерона может стать новой традицией, подчеркивающей связь танцевального искусства с корнями, народной культурой и регионом", - подчеркнул Азиз Азизов.

Широкая конкурсная программа чемпионата охватит богатую палитру танцевальных направлений и стилей.

Народное и фольклорное направление включает:

этнический фольклор;

фольклор-стилизацию;

фольклор-шоу.

Особое место занимает этнический фольклор - одно из самых сложных и ценных направлений. Это постановки, созданные более 50 лет назад, с неукоснительным соблюдением канонов: аутентичной музыки, традиционных костюмов и оригинального танцевального рисунка.

Фольклор-стилизация представит авторские интерпретации, основанные на национальном фольклоре и народной хореографии, а фольклор-шоу превратит танец в полноценное сценическое действо с элементами театрализации, стихами, песнями, реквизитом, символикой и флагами.

Современные и шоу-направления:

акробатический и гимнастический танец;

шоу-дэнс;

стрит-дэнс;

хип-хоп;

кей-поп;

брейк-шоу.

Танцы народов мира будут представлены номинациями:

танцы народов мира;

болливуд (современный);

классические индийские танцы.

Возрастные и количественные категории

Участники будут соревноваться в следующих возрастных группах:

бейбики - до 7 лет;

дети - 7–10 лет;

юниоры - 10–15 лет;

взрослые - 16 лет и старше.

По количественному составу предусмотрены категории:

соло, дуэты, трио;

малые группы (4–7 человек);

группы (8–12 человек);

ансамбли (13–20 человек);

большие ансамбли (более 20 участников).

Рейтинговый статус и борьба за Кубок чемпионов

Чемпионат Баку по танцам является вторым рейтинговым турниром 2026 года. Первый рейтинговый конкурс Кубок "Кяпаз", прошедший в Гяндже, уже определил одного из участников Кубка чемпионов - коллектив "Хамса".

Кубок чемпионов - итоговое соревнование года, где встречаются победители всех рейтинговых турниров. Именно на Чемпионате Баку станет известно, кто представит столицу в финальном этапе.

Ожидается острая конкуренция и яркие выступления от коллективов "Инджи" (Говсаны), "Грация Дэнс", "Грация Спорт", "Ялкын", ансамбля народного танца "Азад", а также групп "Гавал", "Нур", "Камертон", "Азери", "Гюнай", "Туран", "Хары Бюльбюль" и многих других.

Организаторы обещают мощное танцевальное шоу, высокий профессиональный уровень и настоящую борьбу за лидерство.

Имя победителя станет известно 22 февраля во Дворце культуры Мярдакана.

