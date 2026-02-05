В ЦБА с участием экспертов обсуждены макроэкономические процессы (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В ЦБА с участием экспертов обсуждены макроэкономические процессы

Экономика Материалы 5 февраля 2026 15:34 (UTC +04:00)
В ЦБА с участием экспертов обсуждены макроэкономические процессы

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с экспертами, на которой обсуждались макроэкономические процессы.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в "X" председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

"Вчера в Центральном банке состоялась наша очередная традиционная встреча с экспертами. Обсуждались такие вопросы, как макроэкономические процессы, монетарная политика, динамика процентных ставок по кредитам и депозитам в банковском секторе, а также другие актуальные темы центрального банкинга. Благодарю всех экспертов, которые приняли участие во встрече и поделились своими ценными мнениями. Уверен, что такие платформы вносят важный вклад в укрепление взаимного доверия и формирование устойчивого и эффективного диалога", — говорится в публикации.

