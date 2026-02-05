SOCAR назвала планы по производству бензина и дизеля Euro-5 в 2026 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в Азербайджане в 2026 году планируется произвести 1,4 млн тонн бензина стандарта Euro-5 и 2,3 млн тонн дизельного топлива.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По данным SOCAR, в 2025 году завод произвел 1,5 млн тонн бензина Euro-5 и 2,5 млн тонн дизельного топлива.

"Основная цель – обеспечить надежную, безопасную, экологически чистую и бесперебойную работу нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. В этом контексте приоритетами являются удовлетворение внутреннего спроса на моторные топлива, увеличение возможностей переработки импортной нефти и обеспечение стабильности нефтехимического сырья. В 2026 году меры в этом направлении будут продолжены", – сказали в компании.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева выпускает бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, нефтяной кокс, мазут и другие нефтепродукты, покрывая основную часть внутреннего спроса на топливо.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, совокупная стоимость производства в нефтяной отрасли страны в 2025 году составила 5,53 млрд манатов, что на 13,7% выше показателя предыдущего года. Производство мазута более чем удвоилось, производство нефтяного кокса выросло на 31,3%, дизельного топлива – на 22,9%, выпуск керосина - на 22,9%. В то же время производство битума выросло на 2,1%, а производство смазочных масел снизилось на 48,2%.

По объему продукции в 2025 году Азербайджан произвел 1 466 700 тонн бензина, 2 549 200 тонн дизельного топлива, 690 700 тонн керосина, 59 000 тонн мазута, 36 600 тонн смазочных масел и 225 800 тонн сжиженных газов. Производство нефтяного кокса, битума и других остаточных продуктов составило 750 100 тонн, включая 259 300 тонн битума и 240 800 тонн нефтяного кокса.