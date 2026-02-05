Пакистан неизменно поддерживает народ Кашмира в соответствии с резолюциями ООН - посол

БАКУ /Trend/ - Пакистан неизменно поддерживает народ Кашмира и его право на самоопределение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин, выступая на приеме в Баку по случаю Дня солидарности с Кашмиром.

“На протяжении почти восьми десятилетий кашмирцы демонстрируют выдающуюся стойкость перед лицом незаконной индийской оккупации. Ситуация в незаконно оккупированных Индией Джамму и Кашмире по-прежнему остаётся предметом серьёзной обеспокоенности для мирового сообщества”, - сказал посол.

Международные доклады, по его словам, продолжают фиксировать серьезные нарушения прав человека, включая произвольные задержания, коллективные наказания, снос жилых домов и ограничения цифровых свобод.

Посол также заявил, что эскалация напряженности в мае 2025 года подтверждает невозможность устойчивого мира в Южной Азии без справедливого урегулирования кашмирского вопроса. В связи с этим он призвал международное сообщество перейти от выражения обеспокоенности к практическим шагам, включая допуск международных наблюдателей в регион.

В завершение Гасим Мохиуддин выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за последовательную поддержку позиции Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира, подчеркнув, что Исламабад продолжит поддерживать кашмирский народ до проведения свободного и беспристрастного плебисцита.