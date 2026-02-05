Защита чистоты азербайджанского языка - ответственность каждого госслужащего - министр культуры

БАКУ/Trend/ - Защита чистоты азербайджанского языка и обеспечение правильности терминологического подхода является обязанностью каждого юриста и государственного служащего.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли на Международном юридическом форуме LEGIS, проходящем сегодня в Баку.

Министр отметил, что использование различных терминов для выражения одного и того же понятия в процессе создания норм вызывает юридическую неопределенность. Поэтому проявление внимательности в этих вопросах крайне важно.

"Сохранение богатства азербайджанского языка является одним из основных приоритетов государственной политики, и каждый из нас несет моральную ответственность в этом направлении. Я призываю наших юристов занимать более активную позицию и вносить вклад в развитие национальной юридической терминологии", - добавил А.Керимли.