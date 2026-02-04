Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Мир нужен всем - премьер-министр Армении

Политика Материалы 4 февраля 2026 18:50 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
АБУ-ДАБИ /Trend/ - «Премия Заида за человеческое братство» — это оценка, данная достижениям наших народов. Она также демонстрирует нашу волю, наше видение будущего.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Мы должны с этого момента думать о том, что можем внести изменения и обеспечить безопасное будущее для наших народов», — сказал Премьер-министр Армении, отметив, что шаги, предпринимаемые в этом направлении, основаны на доверии. «Мир нужен всем», — добавил он.

