Начнётся восстановление Карабахского оросительного канала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала» от 15 апреля 2024 года № 85 в онлайн-формате состоялось очередное заседание Рабочей группы, созданной приказом председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова.

Как сообщили Trend в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод, на заседании руководитель Рабочей группы Рафиг Асланов отметил, что Карабахский оросительный канал, являющийся крупнейшим магистральным каналом страны, обеспечивает оросительной водой около 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а также снабжает населённые пункты хозяйственно-бытовой водой.

Он также сообщил, что за счёт дополнительной подачи воды в Бахрамтепинский гидроузел на реке Араз оказывается поддержка водообеспечению сельхозугодий. Однако, по его словам, из-за земляного русла канала возникают сложности при его эксплуатации, а ежегодные потери воды достигают примерно 300 миллионов кубических метров, что в вегетационный период создаёт трудности с обеспечением водой.

В рамках реализации распоряжения реконструкция канала успешно выполняется подрядными организациями, а возникающие в процессе работы вопросы оперативно решаются совместно с членами Рабочей группы.

Затем специалисты проектного института, подведомственного Агентству, а также эксперты компаний, привлечённых к проекту, представили информацию о текущем состоянии проектных документов. Было отмечено, что проектно-сметная документация по первому участку канала протяжённостью 26 километров находится на завершающей стадии. Также завершено изучение возможных вариантов проекта с учётом перспектив развития агропромышленных комплексов на Карабахской, Мильской и Муганской равнинах.

В заседании, помимо представителей Агентства водных ресурсов, приняли участие представители министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, министерства экологии и природных ресурсов, министерства экономики, министерства по чрезвычайным ситуациям, а также исполнительных властей городов Мингячевир и Евлах и районов Барда, Тертер, Агджабеди, Агдам, Бейлаган и Имишли. Они отметили, что проект подготовлен своевременно и профессионально, и высказали свои предложения и рекомендации.

В завершение руководитель Рабочей группы сообщил, что первый этап проекта, охватывающий участок длиной 26 километров, планируется завершить в первом полугодии текущего года с получением заключения соответствующих ведомств. Полное завершение всей проектно-сметной документации намечено до конца года. Строительные работы по первому этапу планируется начать во второй половине 2026 года. Реализация проекта позволит улучшить водоснабжение обслуживаемых территорий, а также окажет положительное влияние на экологическое и мелиоративное состояние прилегающих земель.