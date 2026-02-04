В мире, находящемся в тисках конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева - Шахбаз Шариф

АБУ-ДАБИ/Trend/ - В мире, находящемся в тисках раскола и конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Алиева, его нацеленное на будущее видение проявилось в том, что он, отставив в сторону многолетние противоречия, открыл путь к миру, укреплению стабильности на основе исторического мирного соглашения с Арменией.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в своем видеообращении к участникам церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

«Это крайне важное соглашение положило конец длившемуся почти четыре десятилетия конфликту, став, таким образом, истинным примером человеческого братства, солидарности, сострадания, общих человеческих ценностей, которые продвигает Премия Заида», - отметил он.