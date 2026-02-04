Реформы в управлении театрами я часто сравниваю с кровообращением: без движения нет жизни - Ильхам Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года утверждена Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", которая определяет долгосрочные приоритеты и направления развития культурной сферы страны до 2040 года.

О значении Концепции "Культура Азербайджана – 2040", необходимости театральных реформ и роли искусства в современном обществе в интервью Trend Life рассказал заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов.

- Как, на Ваш взгляд, новые реформы повлияют на театральную сферу?

- Я убежден, что они станут настоящим катализатором изменений. Театральная сфера, как и любой живой организм, нуждается в обновлении. Реформы в управлении театрами я часто сравниваю с кровообращением: без движения нет жизни. Невозможно бесконечно использовать одни и те же подходы - как невозможно каждый день есть одну и ту же пищу или носить одну и ту же одежду. Необходимо вносить новшества, при этом творческая мысль и ее воплощение на сцене должны быть наполнены смыслом, качеством, эмоциями и энергией. Зритель обязательно откликнется - будет обсуждать, рекомендовать, возвращаться. А если спектакль оставляет ощущение застоя и безжизненности - зритель просто уйдет. Для театрального сообщества Концепция - это настоящая путеводная карта, позволяющая двигаться вперед, не теряя ориентиров, развиваться и достигать поставленных целей во благо развития культуры и общественной жизни.

- В некоторой части общества реформы иногда воспринимаются настороженно…

- Это естественно, но очень важно изменить сам подход. Реформы не должны восприниматься как угроза, напротив, это шанс для роста. Обновления в репертуаре, управлении, творческих методах необходимы и полезны. Сегодня задача артистов, руководителей, критиков - не бояться идти в ногу с изменениями, а активно содействовать им. Это совместная работа, в которую должны быть вовлечены и зрители.

- Можно ли сказать, что реформы - это не только административный процесс?

- Безусловно. Реформы - это не формальность, а потребность на пути к дальнейшему прогрессу. Это инструмент, позволяющий театру оставаться современным, интересным и востребованным. Они создают условия для эксперимента, раскрытия творческого потенциала, обеспечивают прозрачность управления и ответственность на всех уровнях. Без обновления любое искусство теряет диалог с аудиторией. При этом в реформах, проводимых министерством культуры Азербайджана, непосредственное участие должны принимать не только творческие коллективы, необходима поддержка всего театрального сообщества и зрителей. Только так - вместе и сообща – мы сможем привнести позитивные перемены.

- Какие приоритеты Концепции Вы считаете особенно важными?

- Концепция охватывает широкий спектр задач: сохранение и популяризацию материального и нематериального культурного наследия, развитие современных форм искусства, поддержку креативных индустрий и молодых талантов, более активное продвижение культуры Азербайджана на международной арене. Очень важен баланс между традициями и инновациями, внедрение цифровых технологий, развитие музеев, библиотек и архивов.

- Какую роль в документе играет человеческий капитал?

- Ключевую. Повышение профессионального уровня работников культуры, развитие культурного образования, международный обмен опытом, поддержка молодых деятелей искусства - все это формирует будущее нашей культуры. Без инвестиций в людей невозможно устойчивое развитие.

- И, наконец, каков будет главный итог реализации Концепции, на Ваш взгляд?

- Концепция "Культура Азербайджана – 2040" призвана стать прочным фундаментом для формирования современной, динамичной и конкурентоспособной культурной среды. С сохранением богатейшего наследия и его передачей будущим поколениям. Это документ о будущем, в котором культура играет стратегическую роль в развитии общества и реализации прогрессивных идей.

