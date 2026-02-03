Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в области ИИ (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальным штабом по искусственному интеллекту при аппарате премьер-министра Израиля подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, документ подписан в рамках визита министра Рашада Набиева в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на церемонии подписания.

Затем состоялись обсуждения механизмов реализации данного документа.

В ходе встречи также прошел обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности в областях кибербезопасности, цифровизации и космоса.

21:11 (GMT+4) В Иерусалиме подписан Меморандум о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области искусственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху.

Документ подписали глава Национального штаба по ИИ Эрез Эскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что соглашение охватывает суперкомпьютерную инфраструктуру, применение ИИ в ключевых гражданских секторах, совместные исследования и развитие человеческого капитала.

По словам израильской стороны, документ укрепляет стратегическое партнерство и открывает новые возможности для технологического лидерства обеих стран.

Нетаньяху подчеркнул важность соглашения. "Искусственный интеллект - это не инструмент будущего, а инструмент настоящего. Нам нужно убедиться, что мы входим в число ведущих стран в этой области, и я думаю, что вместе мы можем добиться гораздо большего и лучших результатов", - сказал глава израильского правительства.