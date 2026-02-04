С вступлением в силу соглашения между Азербайджаном и Арменией откроется новая страница в будущем Кавказа - Эрдоган

АБУ-ДАБИ/Trend/ - С вступлением в силу соглашения, цель, круг охвата, содержание и дух которого согласован Азербайджаном и Арменией, откроется новая страница в будущем Кавказа.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

"Желаю, чтобы «Премия Заида за человеческое братство» 2026 года принесла пользу всем нам, особенно лауреатам. Очень рад передать вам приветствия 86 миллионов ваших братьев и сестер в Турции. Желаю, чтобы премии, вручаемые с 2019 года, внесли непосредственный вклад в мир и стабильность во всем мире. Сердечно поздравляю Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении господина Никола Пашиняна, которые удостоены премий за этот год. Хочу особо подчеркнуть, что считаю предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым смелые шаги и проявленную господином Пашиняном твердую волю чрезвычайно важными для установления прочного мира", - сказал он.

Президент Турции выразил надежду, что с вступлением в силу соглашения, цель, круг охвата, содержание и дух которого согласован обеими сторонами, откроется новая страница в будущем Кавказа.

"Турция искренне поддерживает все инициативы, направленные на спокойствие, мир, процветание и стабильность в нашем регионе и во всем мире. Мы продолжим делать все от нас зависящее для установления прочного мира на Кавказе и активно работать над построением мостов дружбы, основанных на справедливости. С этими мыслями еще раз поздравляю Президента Азербайджана господина Алиева и Премьер-министра Армении господина Пашиняна. Желаю, чтобы «Премия Заида за человеческое братство» 2026 года принесла пользу всему человечеству. Приветствую вас всех с любовью и уважением", - заключил он.