Обсуждено развитие двусторонних отношений Азербайджана и Шри-Ланки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По приглашению правительства Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, нерезидентный посол Азербайджана в этой стране Эльчин Гусейнли 4 февраля совершил визит в столицу Коломбо для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых национальному празднику Шри-Ланки — Дню независимости.

Об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Индийской Республике.

Отмечается, что в рамках визита посол принял участие в военном параде и официальном приеме в Коломбо, а также встретился с министром иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Вичитой Хератом (Vijitha Herath), заместителем министра иностранных дел Ароном Хемачандрой (Arun Hemachandra), секретарем Министерства иностранных дел Аруни Ранараджей (Aruni Ranaraja) и другими официальными лицами.

Во время встреч была выражена большая заинтересованность в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Шри-Ланкой в политической, экономико-торговой, энергетической, туристической, авиационной и образовательной сферах. Было подчеркнуто важное значение более активного сотрудничества и обмена в многополярных форматах, особенно в связи с председательством Азербайджана в мероприятиях по взаимному доверию и сотрудничеству в Азии и предстоящей 13-й сессией Всемирного форума городов ООН (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Собеседники выразили глубокую благодарность руководству и народу Азербайджана за участие граждан Шри-Ланки в государственной образовательной программе стипендий Азербайджана, а также за гуманитарную помощь, оказанную в связи с последними природными катастрофами в стране.