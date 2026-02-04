TRIPP обеспечит беспрепятственный транзит из ЦА через Южный Кавказ и на Запад - Серджио Гор

БАКУ/Trend/- «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) будет способствовать беспрепятственному транзиту из Центральной Азии через Южный Кавказ и на Запад.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор на бизнес-форуме «B5+1» в Бишкеке.

Он отметил, что после исторического саммита 8 августа 2025 года в Вашингтоне США продолжает продвигать «Маршрут Трампа для международного мира и процветания»: "Он будет способствовать беспрепятственному транзитному сообщению из Центральной Азии через Южный Кавказ и далее на Запад. Это является историческим шагом на пути к построению сильных, взаимосвязанных экономик и поддержанию мира в регионе”.

Специальный посланник подчеркнул, что Президент Дональд Трамп осознает важность Центральной Азии в глобальной торговле и логистической связности.

"Соединенные Штаты открыты для бизнеса. Мы открыты для мира и для укрепления наших связей по всему миру. Вот почему так важно, что первое мероприятие в формате C5 в 2026 году - это форум "B5+1", - сказал Гор.

По его словам, работа, которая будет проводиться на форуме в Бишкеке в ближайшие дни, напрямую продвинет экономические обязательства, которые лидеры стран Центральной Азии и США взяли на себя во время саммита C5+1 в Вашингтоне в ноябре 2025 года.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).