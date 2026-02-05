Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит международный юридический форум "LEGIS"

Общество Материалы 5 февраля 2026 11:15 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международный юридический форум "LEGIS".

Как сообщает Trend, в форуме принимают участие представители PASHA Holding, а также ряд официальных лиц и СМИ.

На церемонии открытия выступят главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов, директор департамента по связям с юридическими и государственными органами ООО PASHA Holding Айтадж Гасымова, председатель Верховного суда Азербайджанской Республики и Совета судебно-правовой системы Инам Керимов, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, министр юстиции Фарид Ахмедов и министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли.

Форум продолжится выступлениями местных и зарубежных официальных лиц.

В завершение мероприятия состоится презентация и церемония награждения.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости