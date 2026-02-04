На "Евразийской неделе ОЭСР - 2026" представлены приоритеты экономического развития Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев принял участие в «Евразийской неделе – 2026» в Париже.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, Э.Алиев выступил на панельной сессии в рамках мероприятия, а также провел ряд встреч.

На панельной сессии на тему "Стимулирование роста через повышение конкурентоспособности, инвестиций и торговли" замминистра представил меры и стратегические инициативы по диверсификации экономики Азербайджана и развитию ненефтегазовой промышленности. Отмечено, что страна, выступающая надежным мостом между Европой и Азией, превращается в международный транспортно-логистический хаб.

Отмечено, что макроэкономическая стабильность, благоприятный инвестиционный климат, а также льготы, предоставляемые в промышленных зонах и на освобожденных от оккупации территориях, создают привлекательные условия для иностранных инвесторов и способствуют росту вложений в ненефтегазовый сектор. Также были подчеркнуты шаги по цифровизации и повышению конкурентоспособности предприятий.

Обращено внимание, что масштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии открывают новые перспективы для углубления регионального энергетического сотрудничества.

Было отмечено, что Азербайджан расширяет торговые и инвестиционные связи посредством международных партнёрств, двусторонних и многосторонних инвестиционных фондов. В частности, подчеркнуты перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в различных сферах.

В рамках мероприятия Эльнур Алиев также встретился с руководителем Евразийского подразделения Секретариата по глобальным связям ОЭСР Уильямом Томпсоном.

На встрече было отмечено активное и эффективное сотрудничество Азербайджана с ОЭСР. Подчёркнуто, что взаимодействие в области привлечения иностранных инвестиций, цифровизации, развития малого и среднего бизнеса и других направлениях способствует диверсификации экономики страны.

Стороны обсудили приоритетные направления партнерства между Азербайджаном и ОЭСР, а также возможности сотрудничества в промышленности, финансах, торговле, корпоративном управлении, транспорте и других сферах.

Кроме того, в рамках визита во Францию Эльнур Алиев встретился с генеральным директором MEDEF International Филиппом Готье.

На встрече была подчеркнута надежная и благоприятная деловая среда, сформированная в Азербайджане, а также существующий потенциал для расширения деловых связей. Стороны обсудили углубление контактов между азербайджанскими и французскими компаниями, новые направления сотрудничества и взаимные инвестиционные возможности, а также перспективы деятельности французских компаний в Азербайджане. .