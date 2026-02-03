В Баку прошла церемония награждения молодых деятелей искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошло мероприятие, посвященное Дню молодежи - 2 февраля, сообщает Trend Life.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров поздравил молодежь с этой знаменательной датой, подчеркнув, что в соответствии с распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева, со 2 февраля 1997 года эта дата была объявлена Днём молодежи. Азербайджан стал первой страной на пространстве СНГ и среди государств Восточной Европы, где этот день отмечается на государственном уровне.

Было отмечено, что забота и внимание к молодежи находят своё яркое отражение во всех сферах, в том числе и в области культуры. Академический национальный драматический театр при поддержке министерства культуры создает условия для реализации творческого потенциала молодых деятелей искусства. Молодые актеры и режиссеры работают плечом к плечу с признанными мастерами сцены, перенимая их опыт и добиваясь значительных творческих успехов.

За успешную деятельность были награждены Хадижа Новрузлу, Лала Сулейманова, Назрин Абдуллаева, Турал Ибрагимов, Эльсевар Рагимов, Кянан Гусейнов, Фарид Гараев, Эльчин Нуралиев, Алиулла Валиев, Мухума Сахов, Раббиля Алекберзаде, Раван Самедов, Али Нурзаде, Мамед Мамедли, Ниджат Искендерли, Нихад Аслан, Руфат Ахмедов, а также за успешную деятельность в театре "Əsa" Эльвин Мирзоев и Сямайя Гуламзаде.

В завершение мероприятия председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов вручил учреждённую Союзом премию "Надежда" Туралу Ибрагимову, Гюляре Мамедовой и Фуаду Джавадзаде.

