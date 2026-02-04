Назван общий объем российского зерна, отправленного в Армению через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге было отправлено 20 099,88 тонны зерна.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что последняя партия зерна была отправлена 1 февраля - очередные вагоны с зерном проследовали из России в Армению транзитом через Азербайджан. Общий вес груза составил 1 746 тонн.

В АЖД также добавили, что из общего объема отправленного зерна 5 577,2 тонны было перевезено в прошлом году, а 14 942,38 тонны - в текущем году через территорию Азербайджана в Армению.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!