В 2025 году предложение на валютном рынке Азербайджана превысило спрос - ЦБА

БАКУ/Trend/ - В прошлом году на валютном рынке Азербайджана предложение превысило спрос. Так, в среднем на одном аукционе объем предложения составлял 70 миллионов долларов США, тогда как спрос - 54 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой параметрам процентного коридора, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"Та же тенденция наблюдалась и в операциях физических лиц с наличной валютой - банками было выкуплено 423 миллиона долларов. Это показывает, что население больше продает валюту, чем покупает. В то же время Центральный банк на валютных аукционах продал на 400 миллионов долларов США меньше валюты по сравнению с предыдущим периодом", - отметил он.