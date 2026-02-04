Более 90% скважин, пробуренных SOCAR, завершены по схеме с обсадной колонной и перфорацией

БАКУ/Trend/ - Более 90% скважин, пробуренных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), завершены по схеме с обсадной колонной и перфорацией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник директора по строительству скважин SOCAR Вюсал Раджабов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Именно поэтому весь фокус был на этом методе, и очень мало усилий прилагалось для развития опыта в других методах, таких как управление песком. Наша конечная цель - развивать команду, привлекать экспертизу и создавать компетентную команду специалистов", - сказал он.

В.Раджабов отметил, что для стандартного подхода к завершению обсаженных скважин необходимо иметь базу проектирования.

"Сейчас, с внедрением новых технологий и методов завершения, важно иметь стандартизированные подходы для каждого месторождения, чтобы облегчить работу инженерам и полевому персоналу.

То же самое касается документации, т.е. нужны руководящие практики для разнообразных методов завершения, которые мы внедряем на наших месторождениях", - отметил советник.