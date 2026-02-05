Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент

Политика Материалы 5 февраля 2026 16:51 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Это бедствие стало серьезным гуманитарным испытанием для Турции. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с третьей годовщиной землетрясения, глубоко потрясшего братскую страну.

Глава государства отметил, что непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки.

