В Баку почтили память великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходят мероприятия, посвящённые 585-летию со дня рождения великого узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои, внесшего неоценимый вклад в развитие мировой культуры и литературы, сообщает Trend.

У памятника Алишеру Навои прошла церемония возложения цветов, в ходе которой участники мероприятия почтили память выдающегося представителя узбекской и общетюркской духовной традиции. Памятник Алишеру Навои, открытый в Баку 11 сентября 2008 года, стал одним из символов глубоких исторических, культурных и духовных связей между двумя братскими народами. В церемонии приняли участие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, представители научной и культурной общественности, подчеркнувшие значение творчества Навои для современного гуманитарного пространства.

Алишер Навои является основоположником классической узбекской литературы и сыграл ключевую роль в утверждении тюркского слова как полноценного языка высокой поэзии, философии и науки. Особо подчёркивалась значимость наследия Алишера Навои в укреплении культурных и братских связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Его творчество рассматривается как важный духовный мост, объединяющий народы тюркского мира.

Во второй половине дня в здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана состоится научная конференция, посвящённая наследию Алишера Навои.

Проведение подобных мероприятий служит дальнейшему углублению азербайджано-узбекских культурных связей, сохранению общих исторических ценностей и передаче духовного наследия будущим поколениям.