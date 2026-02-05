Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Давид Бабаян приговорен к пожизненному заключению (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 февраля 2026 13:22 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - На судебном процессе по делу граждан Армении, продолжающемся в Бакинском военном суде, зачитываются приговоры в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Trend, согласно приговору, обвиняемый Давид Бабаян окончательно приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также выступали с предложением приговорить его к пожизненному заключению.

Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговоров.

