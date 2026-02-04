Yelo Bank стал чемпионом Межбанковской лиги по мини-футболу (ФОТО)

Команда Yelo Bank одержала победу в Межбанковской лиге по мини-футболу, организованной Fire League. В турнире приняли участие восемь банков, и по итогам соревнований представители Yelo Bank завоевали чемпионский кубок, продемонстрировав уверенную и слаженную игру на протяжении всего чемпионата.

В напряжённом финальном матче команда Yelo Bank одержала победу со счётом 3:2, поднявшись на высшую ступень пьедестала. Помимо командного успеха, сотрудники банка были отмечены и индивидуальными наградами. Так, Джавид Рахимов был признан «Лучшим вратарём» лиги, а Илькин Микаилов получил звание «Лучшего игрока» турнира.

Достигнутый результат стал наглядным подтверждением высокого командного духа, сплочённости и стремления к победе, которые сотрудники Yelo Bank демонстрируют не только в профессиональной деятельности, но и в корпоративных спортивных инициативах.

Ознакомиться с актуальными вакансиями и стать частью команды Yelo Bank можно на официальном сайте yelo.az.



