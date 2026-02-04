Через Азербайджан в Армению будет отправлена очередная партия российского зерна

БАКУ /Trend/ - Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана будет отправлена очередная партия зерна по железной дороге.

Как сообщает Trend, сегодня 8 вагонов с зерном будут направлены в Армению транзитом через Азербайджан.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге было отправлено 20 099,88 тонны зерна.

В последний раз 1 февраля из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены очередные вагоны с зерном. Общий вес зерна в этих вагонах составил 1 746 тонн.

Из общего объема отправленного зерна 5 577,2 тонны были перевезены в прошлом году, а 14 942,38 тонны - в этом году.