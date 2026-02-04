Иран приветствует дипломатические усилия по поддержанию стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Иран приветствует координацию и конструктивную роль стран региона, особенно Египта, в поддержании стабильности и снижении напряженности в регионе, а также их дипломатические усилия.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абделати.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии региональных процессов и подчеркнули важность продолжения тесных консультаций между странами региона.

Министр иностранных дел Египта подтвердил серьезность намерений своей страны в сохранении мира в регионе и заявил, что Египет поддерживает любое дипломатическое решение.

Отметим, что в свете недавнего обострения напряженности между Ираном и США страны региона подчеркивают важность дипломатического решения проблем.

