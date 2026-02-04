Кыргызстан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере безопасности и безвизовый режим

БИШКЕК /Trend/ - Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев провёл встречу с вице-премьер-министром и министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бин Заедом Аль Нахайяном, говорится в сообщении кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, стороны отметили успешное взаимодействие в сфере безопасности, включая борьбу с транснациональной организованной преступностью, а также финансовыми и цифровыми преступлениями.

В этом контексте кыргызская сторона выразила интерес к изучению передового опыта ОАЭ в области цифровизации правоохранительных органов, внедрения интеллектуальных систем мониторинга и профилактики преступности.

Кроме того, Адылбек Касымалиев обратился с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан Кыргызстана при въезде в ОАЭ.

Со своей стороны Сейф бин Заед Аль Нахайян подчеркнул наличие тесных контактов между лидерами двух стран и отметил, что ОАЭ рассматривают Кыргызстан как дружественное государство. Он заверил, что поручит профильным ведомствам изучить вопрос безвизового режима для кыргызстанцев, а также возможность направления эмиратских специалистов в сфере безопасности в Кыргызстан для обмена опытом.