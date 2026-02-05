Выйди за рамки: микрокредит до 100 000 AZN на расширение бизнеса

Потенциал любого бизнеса на самом деле гораздо больше, чем кажется. Однако многие предприниматели сталкиваются с финансовыми ограничениями, когда хотят развивать свое дело и запускать новые проекты. В такие моменты бизнес словно оказывается зажатым в узкие рамки. Yelo Bank же говорит: не втискивай свой бизнес в узкие рамки! Если тебе нужно расти и расширять масштабы своей деятельности, то реальная поддержка, которую ты ищешь — это Yelo.



Yelo Bank предлагает выгодный микрокредит, который откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса. Для развития своего дела ты можешь получить средства в размере до 100 000 манатов сроком до 48 месяцев и льготным периодом до 12 месяцев. Процентные ставки, начинающиеся всего от 10% годовых, облегчают финансовую нагрузку, а возможность адаптации графика платежей под оборот твоего бизнеса дает тебе полную свободу.



Не теряй времени, просто подай онлайн-заявку и начни развивать свой бизнес с микрокредитом от Yelo: https://ylb.az/mikrokredit.



Хотите получить микрокредит онлайн в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!