...
Экономика Материалы 5 февраля 2026 12:13 (UTC +04:00)
Выйди за рамки: микрокредит до 100 000 AZN на расширение бизнеса

Потенциал любого бизнеса на самом деле гораздо больше, чем кажется. Однако многие предприниматели сталкиваются с финансовыми ограничениями, когда хотят развивать свое дело и запускать новые проекты. В такие моменты бизнес словно оказывается зажатым в узкие рамки. Yelo Bank же говорит: не втискивай свой бизнес в узкие рамки! Если тебе нужно расти и расширять масштабы своей деятельности, то реальная поддержка, которую ты ищешь — это Yelo.

Yelo Bank предлагает выгодный микрокредит, который откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса. Для развития своего дела ты можешь получить средства в размере до 100 000 манатов сроком до 48 месяцев и льготным периодом до 12 месяцев. Процентные ставки, начинающиеся всего от 10% годовых, облегчают финансовую нагрузку, а возможность адаптации графика платежей под оборот твоего бизнеса дает тебе полную свободу.

Не теряй времени, просто подай онлайн-заявку и начни развивать свой бизнес с микрокредитом от Yelo: https://ylb.az/mikrokredit.

Хотите получить микрокредит онлайн в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

