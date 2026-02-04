За последние 2 месяца наблюдается тенденция к снижению динамики инфляции - ЦБА

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане годовая инфляция продолжает оставаться в пределах целевого диапазона. За последние два месяца наблюдается тенденция к снижению динамики инфляции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным банка, в декабре 2025 года инфляция за 12 месяцев составила 5,2%.

"Цены в годовом выражении выросли на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия на 6,4%, на платные услуги — на 5,7%, на непродовольственные товары — на 2,5%. Годовая базовая инфляция в декабре 2025 года составила 4,8%, что свидетельствует о близости устойчивой части инфляции к целевому уровню. Фактическая инфляция в основном формируется под влиянием внешних и внутренних факторов издержек", - говорится в информации.