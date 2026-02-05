Признавший свое участие в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

БАКУ/Trend/ - На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе по делу граждан Армении зачитываются приговоры в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Trend, было отмечено, что хотя подсудимый Мадат Бабаян обвиняется в совершении преступлений, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были доказаны в ходе судебного разбирательства, до вынесения окончательного решения суда, то есть приговора, подсудимому исполнилось 65 лет, он не может быть приговорен к пожизненному заключению в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно приговору, обвиняемый Мадат Бабаян был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Отметим, что прокуроры, защищавшие государственное обвинение, также выступили с предложениями приговорить М.Бабаяна к 20 годам лишения свободы.

На судебном процессе обвиняемый Мадат Бабаян признался в своем участии в Ходжалинском геноциде в составе вооруженных сил Армении.

Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговоров.