Замминистра иностранных дел Азербайджана рассказал о подготовке WUF13 в Баку

БАКУ/Trend/ - Подготовка к Всемирному форуму городов (WUF13) в Баку, который пройдет в мае, продолжается.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения", проходящей в Баку.

Он отметил, что впервые в рамках WUF13 будет проведен саммит лидеров.

"Мы хотим, чтобы форум был организован на высоком уровне. WUF13 обладает очень сложной структурой. В его рамках состоится множество мероприятий, ассамблей, сессий и диалогов. Мы стремимся продемонстрировать наш национальный опыт в области градостроительства.

Как известно, в освобожденных от оккупации территориях применяются новые инновационные методы градостроительства. Мы хотим не только показать мировой опыт, но и, используя эту возможность, создать платформу для обсуждения современных архитектурных и градостроительных вопросов в мире", - подчеркнул заместитель министра.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.