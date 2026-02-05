БАКУ/Trend/ - SOCAR AQŞ расширяет проекты в Ираке и участвует в новых тендерах.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по Турции SOCAR AQŞ Эльвин Насибов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

По его словам, компания участвует в различных тендерах в регионе, стремясь расширить своё присутствие на рынке.

«В частности, в настоящее время подана заявка на тендер с частным оператором Crescent Petroleum на реализацию проекта по бурению по схеме «1+4»: сначала планируется пробурить одну разведочную скважину, и в случае успешных результатов и подтверждения коммерческой добычи будут пробурены ещё четыре.

Кроме того, компания участвует в тендере совместно с Basra Oil Company на бурение с использованием установок мощностью 2000 лошадиных сил.

По словам менеджера по бурению, проекты в Турции и Ираке демонстрируют значительный международный опыт компании и подтверждают ее приверженность оказанию безопасных и высококачественных буровых услуг по всему миру.