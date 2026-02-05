От Алматы к Бишкеку: как эволюционирует формат B5+1 и растёт интерес мирового бизнеса к Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - В столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит второй деловой форум B5+1, собравший представителей правительств пяти стран Центральной Азии, международных организаций, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций и экспертов. Форум организован при финансовой поддержке программы Госдепартамента США по улучшению деловой среды в регионе (IBECA) совместно с Кабинетом министров Кыргызстана и Центром международного частного предпринимательства (CIPE) при Торговой палате США.

Форум продолжает деловую платформу, созданную в сентябре 2023 года на саммите лидеров США и стран Центральной Азии в Нью-Йорке, и представляет собой практическое дополнение к дипломатическому формату C5+1. В отличие от первого форума в Алматы в 2024 году, нынешняя встреча концентрируется на превращении абстрактных договоренностей в конкретные инициативы и на расширении участия частного сектора в реализации проектов.

Региональная экономика Центральной Азии характеризуется сочетанием нескольких факторов, повышающих ее привлекательность для международного бизнеса. Во-первых, это значительный внутренний рынок - более 80 млн потребителей, - сочетающийся с молодым демографическим профилем и растущей урбанизацией. Во-вторых, стратегическое географическое положение превращает страны региона в узел для транзита товаров и ресурсов между Азией, Европой и Ближним Востоком. Наличие природных ресурсов, включая критические минералы, и активное развитие инфраструктуры дополнительно укрепляют инвестиционную привлекательность.

На открытии форума первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев особо отметил высокий рост экономики Кыргызстана. Рост ВВП в 2025 году составил 11,1%, реализованы реформы по цифровизации государственного управления, упрощению процедур для бизнеса, развитию инфраструктуры и защите прав инвесторов. Среди конкретных инициатив - запуск государственного стейблкоина USDKG, режим «Цифровой кочевник», а также развитие технологических и креативных парков, направленных на привлечение международных IT-специалистов и инновационных компаний.

Эти заявления получили поддержку со стороны США. Специальный представитель по Южной и Центральной Азии, посол Серхио Гор напомнил о первом форуме B5+1 и подчеркнул, что платформа предоставляет возможность для прямого диалога между бизнесом и государственными структурами, а также способствует продвижению совместных инициатив в области технологий и искусственного интеллекта.

В течение первых двух дней форума выступают министры экономики, инвестиций и промышленности стран региона. Бакыт Сыдыков (Кыргызстан) подчеркнул роль бизнеса как ключевого драйвера экономической трансформации. Ерсайын Нагаспаев (Казахстан) отметил работу над введением единой туристической визы и высокий уровень американских инвестиций в Казахстан. Султон Рахимзода (Таджикистан) говорил о формировании надёжной инвестиционной среды, Мамметгулы Астанагулов (Туркменистан) - о концентрации иностранного капитала в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве и строительстве, а Лазиз Кудратов (Узбекистан) подчеркнул растущий спрос на американские технологии и критические минералы и готовность интегрировать их с передовыми решениями.

Параллельно с текущими обсуждениями участники оценивают реализацию рекомендаций первого форума в Алматы и ищут способы ускорения внедрения проектов. В перспективе сотрудничество в рамках B5+1 может привести к росту инвестиций, активизации цифровых и инновационных инициатив, расширению торговли и логистических связей. Вместе с тем возможны замедления реализации проектов из-за нормативных барьеров, экономических колебаний или геополитической неопределённости. Формат B5+1 также может эволюционировать, расширяя отраслевые направления, привлекая новых участников или стимулируя создание аналогичных платформ для взаимодействия государства и бизнеса.