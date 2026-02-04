Мир между Азербайджаном и Арменией открыл новую страницу стабильности для более безопасного будущего народов региона - Президент Ливана

АБУ-ДАБИ/Trend/ - Мир между Азербайджаном и Арменией открыл новую страницу стабильности для более безопасного будущего народов региона.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ливана Джозеф Аун в своем видеообращении к участникам церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

"Для меня также честь поздравить Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и Президента Азербайджанской Республики Его превосходительство Ильхама Алиева с присуждением им премии за инициативу мира между Арменией и Азербайджаном. Эта премия является высокой оценкой исторического мирного соглашения, которое положило конец многолетнему конфликту между двумя странами и открыло новую страницу стабильности для более безопасного будущего народов региона. Это достижение еще раз доказывает, что, когда политическая смелость объединяется с искренней волей, конфликт можно превратить в возможность, а мир – в постоянный выбор", - сказал он.