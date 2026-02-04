Эльдар Гасымов в статусе "легендарного победителя" стал гостем финала нацотбора Болгарии на "Евровидение-2026" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения-2011" из Азербайджана ELDAR (Эльдар Гасымов) стал специальным гостем финала национального отбора Болгарии на "Евровидение-2026", который состоялся в Софии и в прямом эфире транслировался на Болгарском национальном телевидении (BNT), сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Организаторы пригласили Эльдара в статусе "легендарного победителя", подчеркнув тем самым особую значимость вечера. Его участие стало символом масштабности шоу и ярким акцентом возвращения Болгарии на конкурс после трёхлетнего перерыва.

На сцене ELDAR исполнил эффектное попурри из своих англоязычных композиций, а также прозвучала его культовая победная песня "Running Scared", принесшая Азербайджану историческую победу на "Евровидении-2011". Выступление артиста было встречено продолжительными аплодисментами и вызвало тёплый отклик как у зрителей в зале, так и у многомиллионной телевизионной аудитории.

В этот вечер сцену с Эльдаром разделили участники "Евровидения-2026" - Alis (Албания) и AIDAN (Мальта), а также известные болгарские артисты Невена Цонева и Иво Димчев, что придало шоу по-настоящему международный и фестивальный характер.

Болгарские СМИ, включая Fakti.bg и официальные ресурсы BNT, отметили, что появление ELDAR придало финалу особый престиж, подчеркнув связь Болгарии с успешной историей конкурса и добавив вечеру "евровизионного блеска" мирового уровня.

По итогам финального голосования представительницей Болгарии на «Евровидении-2026», который пройдёт в Вене, была выбрана певица DARA. Её победа стала кульминацией вечера и ознаменовала новое начало для Болгарии на одном из главных музыкальных конкурсов Европы.

