В Азербайджане инвалиды войны и семьи шехидов освобождаются от некоторых пошлин

БАКУ/Trend/ - Список лиц, освобожденных от государственных пошлин за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и других имущественных прав на недвижимость, будет расширен.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон «О государственной пошлине», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, государственная пошлина не будет взиматься за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, а также за государственную регистрацию ипотеки для следующих категорий лиц: лиц, участвовавших в защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики; лиц, пострадавших в событиях 20 января 1990 года; лиц с инвалидностью, установленной в связи с исполнением воинской службы (служебных обязанностей), включая службу на Чернобыльской АЭС; а также членов семей шехидов.

Законопроект вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!