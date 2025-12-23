В Азербайджане расширяются права лиц, пострадавших в связи с деятельностью по разминированию

БАКУ /Trend/ - В сфере охраны здоровья населения будут расширены права лиц, пострадавших в связи с деятельностью по разминированию.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об охране здоровья населения», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с законом «О деятельности по разминированию» пострадавшие будут обеспечиваться специализированной медицинской помощью в учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств государственного бюджета (в случае, если соответствующие услуги предусмотрены в пакете услуг в соответствии с законом «О медицинском страховании», — за счет средств обязательного медицинского страхования).

