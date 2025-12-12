Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 15:47 (UTC +04:00)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 декабря по случаю 22-й годовщины со дня кончины основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения и возложили венки и цветы к его могиле.

Об этом Trend сообщили в ПЕА.

Отмечается, что также была почтена память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости